Без світла та води майже добу залишалися жителі Кропивницького. Через ракетні атаки росіян в регіоні було запроваджено режим аварійних відключень електроенергії. Знеструмленими були також помпові станції водоканалу та котельні тепло-генеруючого підприємства. Деталі розкаже наша кореспондентка - Олена Бринза.

Запаси води та автономні джерела енергії - так готуються кропивничани до блекаутів.

Любов Воробйова, жителька Кропивницького:

Робимо запаси водички, а енергії нема - це ж ніхто не винен, ні руководство, все ламається, трощать, тіки із-за них страждаємо, а з другого боку подивишся, ми тут хоть якось, а оті хлопці що там, отпадають всі вопроси не жаліємось ні нащо, потомушо їм там хуже.

І це допомагає триматися. Майже добу у місті не було ані світла, ані води чи тепла.

Галина Мазун, жителька Кропивницького:

Придбала свічки, фонарік, такой мобільний маленький, всєгда водічка у меня в запасе есть, я думаю, что нас ето не испугает, все переживем и Украина будет цветущая, красивая, на зло всем врагам.

Якщо ж потрібна допомога - містяни звертаються у пункти незламності. Наразі їх у Кропивницькому - п'ятнадцять.

Максим, житель Кропивницького:

Приходимо в пункт незламності, коли було у нас блекаут один, ми приходили в пункт незламності зарядить телефон і підключення до інтернету.

Крім того, в місті ще є два пункти незламності, які облаштували рятувальники.

Павло Прокопчук, рятувальник:

Зранку буває приходять студенти, якщо немає світла, то вони тут сідають, ставлять свої ноутбуки та користуються вайфаєм, у них там уроки, всякі. Діти вчаться, вони цього хотять, то єсть вони могли сказать, що немає світла та сидіти вдома, все-одно приходять в мороз та вчаться.

Наразі в Кропивницькому відновлюють електропостачання, водозабезпечення та централізоване опалення.