Зеленський став людиною року за версією журналу Time [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський та "дух України" став людиною року за версією американського журналу Time.
Успіх Зеленського як військового лідера ґрунтується на тому, що мужність є заразною. Це (мужність - ред.) поширилося серед політичного керівництва України в перші дні вторгнення, коли всі зрозуміли, що президент "застряг" (лишився в Києві - ред.). Якщо це здається природним для лідера під час кризи, подумайте про історичний прецедент.
Нагадаємо, раніше Financial Times назвав Зеленського людиною року.
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