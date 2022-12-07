Президент України Володимир Зеленський та "дух України" став людиною року за версією американського журналу Time.

Успіх Зеленського як військового лідера ґрунтується на тому, що мужність є заразною. Це (мужність - ред.) поширилося серед політичного керівництва України в перші дні вторгнення, коли всі зрозуміли, що президент "застряг" (лишився в Києві - ред.). Якщо це здається природним для лідера під час кризи, подумайте про історичний прецедент.