Зеленський став людиною року за версією Financial Times [ Редагувати ]
Президента України Володимира Зеленського визнали людиною року за версією авторитетного бізнес-видання Financial Times.
Списаний багатьма українцями до лютневого вторгнення як щось на кшталт жарту, дилетант, який намагається відповісти на виклик високої посади, 44-річний Зеленський заслужив місце в історії завдяки своєму надзвичайному прояву лідерства і сили духу...
Зеленський також став уособленням мужності та стійкості українського народу в його боротьбі проти російської агресії.
З цих причин Financial Times обрала Зеленського людиною року.
Financial Times порівнює українського президента з прем'єр-міністром Великої Британії часів Другої світової війни Вінстоном Черчиллем, який своїми радіопромовами надихав британців на боротьбу з нацистами.
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