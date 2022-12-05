Президента України Володимира Зеленського визнали людиною року за версією авторитетного бізнес-видання Financial Times.

Списаний багатьма українцями до лютневого вторгнення як щось на кшталт жарту, дилетант, який намагається відповісти на виклик високої посади, 44-річний Зеленський заслужив місце в історії завдяки своєму надзвичайному прояву лідерства і сили духу...

Зеленський також став уособленням мужності та стійкості українського народу в його боротьбі проти російської агресії.

З цих причин Financial Times обрала Зеленського людиною року.