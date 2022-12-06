Зеленський відвідав госпіталь на Харківщині, де лікують поранених захисників (фото) [ Редагувати ]
Під час робочої поїздки на Харківщину у День Збройних Сил України президент Володимир Зеленський відвідав медичний заклад, де лікують поранених військовослужбовців. Про це повідомляє Офіс президента.
У лікарні він зустрівся з військовими медиками, привітав їх із Днем ЗСУ та вручив державні нагороди.
Вітаю вас із цим надважливим для нас усіх святом! Дуже дякую за те, що зберігаєте наших воїнів, допомагаєте вижити нашим героям. І хочеться в цей день побажати здоров'я людям, які підтримують здоров’я наших військових. Бережіть себе, бо ви бережете Україну.
Главі держави розповіли про стан поранених та перебіг їх лікування. Медики відзначили високі показники реанімації військових, які перебували в стані клінічної смерті.
Після того Володимир Зеленський відвідав поранених захисників України, поспілкувався з ними та вручив державні нагороди.
Велика честь бути сьогодні з вами. Дякую вам за героїзм, із яким ви захищаєте нашу державу, її незалежність і територіальну цілісність, свободу й життя наших людей. Бажаю вам якнайшвидшого одужання.
Нагадаємо, зранку Зеленський прибув на Донбас і привітав ЗСУ.
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