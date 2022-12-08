Президент України Володимир Зеленський очікує, що 2023 року війна в Україні закінчиться і настане мирний час. Про це повідомляє Politico.

Видання назвало Зеленського найвпливовішою людиною Європи.

Українці також будуть найвпливовішими наступного року, але вже у мирний час.

Він подякував усім друзям України в Європі, які "допомагають підтримувати мільйони людей у цей жахливий час".

Українські військові, які захищають усіх нас на полях битв, - це №1.

Нагадаємо, що російський президент Володимир Путін заявив, що так звана "спеціальна військова операція" може стати тривалим процесом.