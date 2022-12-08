"Мирний час в Україні може настати наступного року" - Зеленський [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський очікує, що 2023 року війна в Україні закінчиться і настане мирний час. Про це повідомляє Politico.
Видання назвало Зеленського найвпливовішою людиною Європи.
Українці також будуть найвпливовішими наступного року, але вже у мирний час.
Він подякував усім друзям України в Європі, які "допомагають підтримувати мільйони людей у цей жахливий час".
Українські військові, які захищають усіх нас на полях битв, - це №1.
Нагадаємо, що російський президент Володимир Путін заявив, що так звана "спеціальна військова операція" може стати тривалим процесом.
по темі
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, зо внаслідок сьогоднішнього обстрілу росіянами Курахового (Донецька область) загинули вже 10 мирних жителів
Зараз на полі бою в Україні вирішується доля мільйонів людей
Українські засоби протиповітряної оборони збили більшість російських ракет під час ударів 5 грудня 2022 року
Президента України Володимира Зеленського визнали людиною року за версією авторитетного бізнес-видання Financial Times. Видання порівнює українського президента з прем'єр-міністром Великої Британії часів Другої світової війни Вінстоном Черчиллем, який своїми радіопромовами надихав британців на боротьбу з нацистами
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що міжнародні партнери не надавали Україні розвідувальних даних про майбутні кроки росії