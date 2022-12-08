Українці, що отримали поранення під час війни, мають можливість безкоштовно зробити естетичну корекцію зовнішності. Повернути природню красу пацієнтам на волонтерських засадах допомагають косметологи. Ініціативу фахівці започаткували нещодавно і закликають долучатися своїх колег з інших регіонів. Про це далі.

Поранені солдати на передовій… Тисячі постраждалих мирних жителів. Ворог не шкодує нікого: ні дорослих, ні малих. Ні чоловіків, ні жінок.

Олеся Чумак - постраждала від вибуху:

Дев'ятого березня ми виїжджали з міста Чернігова. Нашу машину обстріляли. В машині загинув мій чоловік, сестра, племінниця, подружка та її донька. Залишилися живі я і моя донька.

Олеся дивом вижила. Але в неї було пошкоджене обличчя, сильні забої ніг, зламані ребра, осколкові поранення… Безліч операцій позаду. Але в оці досі стирчать мікроскопічні уламки чорного пластику.

Олеся Чумак - постраждала від вибуху:

Осколки, но це осколки порохові, як порошочок, який залишився під шкірою.

Жінці потрібна також допомога косметолога - сказали медики. Направили до Владлєни Авєріної.

Вот эта девочка, это наша девочка, которую мы с мая месяца ведём это всё у неё от пластика. Вибух автівки. Якби я не працювала в цьому госпіталі, якби я не була знайома з цими лікарями, то ця дівчина так би залишилася з цим чорним пластиком на обличчі.

Травми, рубці, опіки… Сучасна косметологія здатна зробити явне менш помітним, наголошує Владлєна Авєріна. А отже й певні рубці, які залишилися в людей після ворожих атак, теж можливо залишити в минулому. Медик вирішила ініціювати благодійний проект із естетичної корекції зовнішності.

Владлєна Авєріна - лікар-косметолог:

Я почала збирати контакти клініки, лікарів, які теж займаються такою благодійною діяльністю. Також лікарі та клініки які займаються, але все за свої кошти.

Косметолог мріє, аби її благодійний проект підтримали якомога більше лікарів. Тоді кожна людина, що постраждала від війни, зможе просто написати на сторінку проекту в соцмережі та отримати допомогу косметолога в будь-якому регіоні країни.

Владлєна Авєріна - лікар-косметолог:

Тобто Instagram "заграва" в нас суто для пацієнтів. Там, де можуть зайти пацієнти і вибрати подивитися результати, вибрати собі клініку, тому що в нас є Ужгород, Одеса, Дніпро, Чернігів, Київ, Вінниця, Суми. Ми працюємо зі всім, не тільки з рубцями. Рубці теж можуть бути атрофічні, тобто мінус тканина, гіпертрофічний тканина, або норма трофічний рівень. Партнерів компанії дистриб'юторів вже більше 10, а це багато для України,тому що в нас такий вузький ринок.

Ініціаторка та всі учасники волонтерського руху косметологів переконані - роблять дещо більше, ніж просто повертають гладку шкіру постраждалим від війни. Це ще й важливий психологічний фактор. Адже, виправивши певні зовнішні недоліки, людині легше позбутися душевних травм. Забути про всі страхи, спричинені війною.