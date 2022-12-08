У Чернівцях через графіки вимкнення електрики кухарям дитсадків доводиться працювати вночі. Аби до ранку сніданки, обіди та вечері – були вже готові. Ольга Лучек бачила процес і готова розказати.

Ірина живе за 7 кілометрів від Чернівців, аби дістатися на роботу, до дитсадка, прокидається о 3 ночі.

Ольга Лучек, кореспондентка:

На годиннику - четверта, на вулиці - темно, хтось ще солодко спить, а в цьому дитсадку кипить робота. Ось так щоночі працівники кухні жертвують своїм сном і приходять сюди, аби поки є електроенергія, приготувати їжу для дітей.

Коли ми приїхали до дитсадка - у вікнах кухні вже світиться. Хтось прийшов навіть раніше за нас, і вже працює. Знайомимось. Це - Олена Володимирівна. Тут вона куховарить більше двадяцяти років. Зізнається, були різні часи, але зараз - найважче.

Олена Руда, кухарка дитсадка:

З-за того, що немає світла мусимо приходити з ночі. І ми мусимо готовити і сніданок, і обід, і вечерю, бо як відключиться світло ми не зможемо потому і діти залишаться просто голодними. І воно не вистигне нам, воно буде гаряче, тому що плити сильно нагріваються.

І робота кипить - як суп у кастрюлі. Все швидко миють, чистять і нарізають. Адже - годинник невпинно наближає час відключень. Встигнути треба багато. Поки ми спілкуємося - гороховий суп вже готовий. На вигляд - дуже смачно, кухарі кажуть, діти ще й добавки просять.

Ірина натирає щойно зварений буряк на салат, і постійно озирається на годинник. Її моторності рук можна лише позаздрити.

Ірина Єремчук, помічниця кухарки:

Перша маршрутка з нашого села пів 7, а тут уже потрібно бути о 4, о 3, дуже складно, а треба встигнути всьо зробити, все в напруженості, щоб швиденько встигнути, щоб діти були нагодовані, не голодні, щоб все було тепленьке і свіженьке.

Плити наповнюються новими і новими стравами. Тут і гречана каша, і банош, і гуляш з м'яса птиці. А ще печуть хліб з цільнозернового борошна. Тісто вже піднімається. Кухарі ж тримають кулаки, аби світло не вимкнули доти, поки хліб не виймуть з печі.

Олена Руда, шеф-кухар дитсадка:

Хліб треба замісити, він повинен підкиснути, обʼєм зробиться більшим, потім треба поставити його у протвеньки, де теж має підійти, а на це все треба час. О 9 годині у мене може бути спечений хліб, але вже у цей час можуть виключити світло, і то я його зробила о 4 годині (кладе у духовку), тому переживаємо, щоб тільки було світло нам.

Дотримання вимог дитячого меню і якість страв контролює медична сестра.

Лариса Онещук, медсестра дитсадка:

Виконуємо всі протиепідемічні заходи, і на кухні, і в садочку, слідкуємо за доставкою наших продуктів, за їх якістю, все, шо залежить від нас, ми все слідкуємо.

За роботою час пролетів непомітно. На годиннику вже восьма. Ось і перші відвідувачі дитсадка. Поки вихователі приймають вихованців, до видачі готовий сніданок: запіканка з сиром та тушкованою морквою.

Встиг спектися і хліб. Кухарський фронт із місією впоралися.

Грета Думитрюк, завідувачка дитсадка:

Стоїть завдання, щоб ми це все зберегли і правильно дотримали і температуру, щоб потім можна було дати дітям тепле харчування, теплі страви.

І ось діти миють руки і мостяться снідати...

Діти встигли поснідати зі світлом, тож коли його вимикають - вже й не так страшно. А кожна щаслива посмішка - це найбільша віддяка тим, хто захищає їхнє мирне дитинство на передовій.