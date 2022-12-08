На запорізькому напрямку найбільше роботи у артилеристів [ Редагувати ]
На запорізькому напрямку найбільше роботи зараз у артилеристів. Лінія фронту практично застигла. І українські гарматні розрахунки змагаються з ворогом у контрбатарейній стрільбі. Кореспонденти Військового телебачення спостерігали за тим, як це відбувається.
І дізнались багато цікавого про італійську гаубицю FH-70? За що її полюбили наші хлопці - далі у матеріалі.
Сьогодні - на Запорізькому напрямку - спостерігаємо за тим, як працюють хлопці з розрахунку гаубиці FH-70.
Євгенія Гордієнко, кореспондентка Військового телебачення України:
Боги війни вже на бойових позиціях. І їхній праведний гнів проллється на всіх, хто прийшов зі злом на нашу землю.
Гармата калібром 155 міліметрів надзвичайно влучна - діляться наші артилеристи. Коли використовують звичайний снаряд, він летить на відстань до 24-х кілометрів. Якщо ж активно-реактивним - до 30-ти!
Гаубиця має власний бортовий двигун, який допомагає привести озброєння у бойовий стан та дозволяє гарматі пересуватися самостійно, розвиваючи швидкість до 20-ти кілометрів за годину.
Позивний "Тайфун", військовослужбовець Збройних сил України:
Точність, дуже хороша точність. І маневреність теж дуже непогана. Можна без тягача переїхати на якусь другу вогневу позицію. Або заїхати в якесь укриття, в яке не може заїхати тягач.
Привести гаубицю у бойове положення можна за лічені хвилини, кажуть військові. Адже FH -70 має автоматизовану систему загрузочного лотка та може здійснювати серії по 6 пострілів за хвилину! Наші захисники підсумовують - наявність бортового двигуна, швидкої гідравлічної системи та магазину з ударними капсулями дозволяють артилеристам швидко та ефективно виконувати завдання, захищаючи Україну від окупантів.
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