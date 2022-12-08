У Харкові пролунали вибухи [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
У четвер, 8 грудня, у Харкові пролунали звуки вибухів. В області та місті оголошена повітряна тривога.
"Вибухи у Харкові", - йдеться у повідомленні.
Наразі місцева влада не давала офіційних коментарів щодо ситуації у місті.
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