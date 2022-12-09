Британія ввела санкції проти російських силовиків [ Редагувати ]
Велика Британія у п’ятницю, 9 грудня, ввела санкції проти п'яти російських силовиків і військових, винних у катуваннях, перешкоджанню запобігання насильству та участі у російському вторгненні в Україну. Оновлений список санкцій розміщено на сайті британського уряду.
Зокрема Британія ввела санкції проти:
- командира 90-ї гвардійської танкової дивізії Раміля Ібатулліна. Ця дивізія перебуває на передовій з того часу, як Росія розпочала бойові дії в Україні. Раміль Ібатуллін командує 90-ю гвардійською танковою дивізією з липня 2021 року. 7 грудня путін надав Ібатулліну звання генерал-майора. Військові частини та підрозділи дивізії розміщені у військових містечках з дислокацією у Челябінській та Свердловській областях. У 2018 році їй надали почесне найменування "гвардійської Вітебсько-Новгородської".
- заступника начальника 534-го військового слідчого відділу з Чорноморського флоту Валентина Опаріна;
- співробітника 1-го управління Служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом ФСБ у Криму та Севастополі Андрія Тишеніна;
- співробітника ФСБ Артура Шамбазова;
- начальник кримінально-судового управління прокуратури Ростовської області Олега Ткаченка.
Нагадаємо, Угорщина відмовилась підтримувати новий пакет санкцій проти росії.
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