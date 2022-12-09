Болгарія вперше відправить Україні військову допомогу [ Редагувати ]
Найближчим часом Болгарія відправить в Україну першу військову допомогу. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.
Список озброєнь, які планується відправити в Україну, засекречено. Однак, за словами джерел агентства, до пакету військової допомоги увійдуть легкі озброєння та боєприпаси.
На початку листопада українська влада просила Болгарію надати зенітно-ракетні комплекси російського виробництва С-300.
Виконувач обов'язків міністра оборони Дімітар Стоянов заявив, що Болгарія не може відправити Україні свої ЗРК С-300 або винищувачі МіГ-19 та Су-25. За його словами, постачання цієї зброї погано позначиться на обороноздатності країни, яка має відповідати стандартам НАТО.
4 листопада парламент Болгарії вперше з початку російського вторгнення схвалив відправку військової допомоги Україні. "За" проголосували 175 парламентарів, 49 виступили проти. До цього Болгарія погоджувалась лише ремонтувати українські озброєння.
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