Найближчим часом Болгарія відправить в Україну першу військову допомогу. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Список озброєнь, які планується відправити в Україну, засекречено. Однак, за словами джерел агентства, до пакету військової допомоги увійдуть легкі озброєння та боєприпаси.

На початку листопада українська влада просила Болгарію надати зенітно-ракетні комплекси російського виробництва С-300.

Виконувач обов'язків міністра оборони Дімітар Стоянов заявив, що Болгарія не може відправити Україні свої ЗРК С-300 або винищувачі МіГ-19 та Су-25. За його словами, постачання цієї зброї погано позначиться на обороноздатності країни, яка має відповідати стандартам НАТО.

4 листопада парламент Болгарії вперше з початку російського вторгнення схвалив відправку військової допомоги Україні. "За" проголосували 175 парламентарів, 49 виступили проти. До цього Болгарія погоджувалась лише ремонтувати українські озброєння.