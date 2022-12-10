Потрібна реформа: у G7 відреагували на відставку суддів КСУ [ Редагувати ]
Посли країн "Великої сімки" 9 грудня взяли до уваги відставку трьох суддів Конституційного суду України, призначених за квотою Верховної Ради.
Про це інформує G7 у Twitter.
"Для призначень на посаду судді необхідне прийняття нового порядку відбору", - мовиться у повідомленні послів.
Водночас у "Великій сімці" пояснили, що важливо, аби законопроєкт №7662 передбачав значуще залучення незалежних експертів, зокрема право вирішального голосу.
До слова, питання реформи КСУ обговорюється понад два роки - після скандального рішення про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.
Реформа впирається у вдосконалення процедури відбору суддів і недопущенні втручання в діяльність Конституційного суду.
#G7 взяли до уваги відставку 3 суддів #КСУ. Для призначень на посаду судді необхідне прийняття нового порядку відбору. Важливо, щоб законопроєкт 7662 передбачав значуще залучення незалежних експертів, зокрема, право вирішального голосу.— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) December 9, 2022
Нагадаємо, напередодні, 7 грудня троє суддів КСУ подали заяву про відставку зі своїх посад. Після цього їх було звільнено.
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