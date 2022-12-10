Якою буде зима в Україні: синоптик дав прогноз [ Редагувати ]
До кінця другої декади грудня по всій Україні очікуються дощі та аномально тепла погода. Від 11 до 15 грудня у південних та центральних областях температура зросте до +4 +10 в нічний час та до +11 +15 вдень.
Про це повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін.
У Криму температура повітря підніметься навіть до +18, прогнозує синоптик. У решті областей - до +1 +3 вночі і до +3 +6 вдень.
"Від 16 до 19 числа в Україні невелике похолодання та послаблення опадів. Від 20 грудня та до самого Нового року погода мінлива з плюсами вдень і мінусами вночі та періодичними опадами у вигляді дощу і мокрого снігу", - зазначив Щедрін.
Щодо сильних морозів, то вони, звісно, будуть, каже синоптик, але аж у другій половині січня та на початку лютого. За його словами, це будуть коротко-тривалі періоди похолодань до -15 -20. Щедрін додав, що весна повинна бути рання.
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