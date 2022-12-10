Норвегія виділяє Україні $100 млн на ремонт інфраструктури [ Редагувати ]
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Норвегія та Світовий банк підписали угоду про передачу 1 млрд норвезьких крон ($100 млн) на ремонт об'єктів інфраструктури України, пошкоджених внаслідок російської агресії. Про це повідомляє уряд Королівства.
Міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Хюітфельдт заявила:
Існує термінова необхідність ремонту системи електропостачання та іншої інфраструктури в Україні після російських бомбардувань цивільних об'єктів. Я рада, що сьогодні ми підписали угоду про надання 1 мільярда норвезьких крон для швидкого проведення ремонтних робіт.
Норвегія перерахує кошти через трастовий фонд Світового банку для допомоги Україні, відновлення, реконструкції та реформ (URTF).
21 листопада Норвегія виділила 2 млрд норвезьких крон (понад $195 млн) Україні на закупівлю природного газу.
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