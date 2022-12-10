Шольц запевнив, що продовжуватиме переговори з путіним [ Редагувати ]
Джерело: DW
Канцлер ФРН Олаф Шольц планує й надалі продовжувати діалог з російським диктатором володимиром путіним.
За словами глави німецького уряду, путін навряд чи піде на поступки у війні проти України, він має намір продовжувати бойові дії.
"Кожного разу, коли я розмовляю з Путіним, він дуже чітко дає зрозуміти, що йдеться про завоювання... Він хоче силоміць відвоювати частину української території", - заявив Шольц.
Канцлер вважає, що така позиція президента рф є дивною на тлі втрат у лавах російської армії.
"Ми не знаємо точно, скільки російських військовослужбовців загинуло. Можливо, 100 тисяч", - додав Шольц.
Він додав, що незважаючи на відмінності у поглядах, переговори з путіним продовжуватимуться й надалі.
Як стверджує видання, остання телефонна розмова між путіним і Шольцем завершилася взаємними звинуваченнями. Канцлер ФРН засудив удари росіян по українській інфраструктурі, а президент рф - "деструктивну лінію держав Заходу, включаючи Німеччину".
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