Посли ЄС мають наступного тижня обговорити дев'ятий пакет санкцій проти росії. Що буде у ньому - поки предмет дискусій. З того, що відомо: Євросоюз має обмежити доступ федерації до безпілотників, запровадить санкції проти ще трьох банків та обмежить ефір чотирьох каналів пропаганди.

Україна ж наполягає на запровадженні жорсткіших енергетичних санкцій. Адже саме гроші від продажу нафти - головне джерело надходжень до бюджету війни. І запровадження п'ятого грудня цінового ліміту на російську нафту - недостатній крок.

Скільки росія від цього втратить разом з економістами підрахувала Яна Танчак.

"Чорне золото", яке втрачає ціну.

Ціна на нафту світова впала.

Чи може це змінити хід війни?

Світ ніяк не може наважитись на її справжнє енергетичне роззброєння.

І чи буде Україна з пальним?

Цей ринок вже перелаштований.

До повної заборони російської нафти Європа йшла повільно та обережно. Дев'ятий пакет європейських санкцій має стати найболючішим для росії та найдієвішим для України. Гроші від продажу нафти - головне надходження до бюджету війни федерації. Ми з 24 лютого просимо світ відмовитися від російських енергоресурсів. Першими нафтове ембарго запровадили Штати - 8 березня. Того ж дня Велика Британія повідомила, що відмовиться від російського палива до кінця року. ЄС ухвалив ембарго третього червня. А запрацювало воно через пів року - п'ятого грудня. З лютого Європейський союз має повністю відмовитися від російських нафтопродуктів. А ось для решти світу встановили граничну ціну - 60 доларів за барель. Якщо купуватимуть дорожче, то страховим компаніям заборонено надавати свої послуги фірмам, танкери яких перевозять російську нафту порушуючи ціновий ліміт.

Володимир Зеленський, президент України:

Зараз у світі завершилася, на жаль, без серйозних рішень дискусія щодо прайскепів, тобто обмеження експортної ціни російської нафти. Бо не назвеш серйозним рішення встановити таку межу для російських цін, яка цілком комфортна для бюджету держави-терориста. Це слабка позиція, і лише питання часу, коли все одно доведеться застосовувати сильніші інструменти. Шкода, що цей час буде втрачено.

Приблизно половина всього російського експорту нафти йшла в ЄС. Торік росіяни продали європейцям сирої нафти на 48 мільярдів євро, а нафтопродуктів - на 23.

Яна Танчак, кореспондентка:

Пригадуєте, як ми на уроках географії вивчали корисні копалини. Наприклад, нафта на контурних картах позначається чорним трикутником. Основні запаси нафти в росії ось тут - регіон Каспійського моря. Чорного моря. Є ціла Західносибірська нафтова провінція. В день росія видобуває майже одинадцять мільйонів барелів. Це третє місце у світі. Але продавати їх тепер фактично немає кому.

Ба більше, путін заговорив про скорочення видобутку.

володимир путін президент росії:

Что касается нашей реакции, то я уже говорил, что мы просто не будем продавать в те страны, которые такие решения принимают. Мы поудмаем, может быть даже о возможной, я сейчас не говорю, что это решение, но подумаем при необходимости о возможном сокращении добычи.

путін каже, що від запровадження цінової стелі - у 60 доларів - росія фінансово не постраждає. Мовляв, зараз і так продавали її дешево. А все тому, що дорожче її брати ніхто не хоче:

Наталія Шаповал, віцепрезидентка з економіко-політичних досліджень Київської школи економіки:

Зараз вийшов такий збіг обставин, що ціна на нафту світова впала і така стеля вона не дуже ефективна, російська нафта ще до впровадження цієї цінової стелі продавалась дешевше. Був цей дисконт близько 20-25-30 доларів в різні періоди відповідно. Якщо нафта зараз по 58 марки брент то віднімаємо 20-30 - це вже буде менше ніж ці 60 доларів цінова стеля. Тому зараз цей ефект буде обмежений, але все одно росія буде отримувати менше доходів до бюджету навіть при цій ціновій стелі в 60 доларів. Наступного року росія ось цих експортних нафтових і газових доходів отримає десь на 160 мільярдів доларів менше порівняно з цим роком коли вони отримали 350 - 360 мільярдів.

Росії щомісяця потрібно вісім мільярдів доларів на війну. Принаймні таку цифру видно з їхнього бюджету, розповідає Наталія Шаповал. На рік це майже сто мільярдів доларів.

Наталія Шаповал, віцепрезидентка з економіко-політичних досліджень Київської школи економіки:

Відповідно якщо їм треба сто, то по суті це все що вони отримують від цих нафтових-газових доходів, але зверху цього їм треба ще і імпорт. На імпорт їм треба десь у квартал близько 40 мільярдів і відповідно їм треба вибирати чи вони щось важливе імпортують, чи вони фінансують війну.

Нафта - не дефіцитний продукт. Найбільші запаси - ось на Близькому сході. А ще - у Венесуелі та Мексиці. Є поклади - у США, Нігерії, Азербайджані, Казахстані, Туркменістані, Норвегії. Найбільший покупець нафти у світі - після Європи - Китай. І він зараз наближається до жорсткої економічної кризи. І навряд чи росії ним вдасться замінити європейський ринок. Бо нафтопроводи, які транспортують паливо у Піднебесну - Вже завантажені. А альтернатива - дорога:

Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова:

Що стосується морського транспорту, то з росії везти нафту до Китаю морським транспортом дуже дорого плюс ще додаткові страхові збори й тому тут великих грошей росія не заробить. крім того, що Китай, Індія теж вимагають від росії відповідної страховки від провідних компаній світу і займається постійно демпінгуванням російської нафти.

Пам'ятаєте кінець квітня-травень - ми стояли у нескінченних чергах на заправках, бо росія прицільно знищувала наші нафтобази та нафтопереробні заводи. А до цього ми теж - нафту і нафтопродукти купували переважно в росії та білорусі. Та український ринок - швидко переорієнтувався.

Ігор Чернявський, генеральний директор компанії:

Польща, Румунія, Болгарія - основні постачальники навіть з Німеччини возять, з Роттердаму доходить. Цей ринок вже перелаштований і на сьогодні ці поставки вже звідки, і зі сходу і півночі не отримуємо нічого.

І Україна буде добиватися перегляду граничної ціни для російської нафти. Бо набагато суттєвіше по російському бюджету, в якому закладені гроші на вбивство українців, вдарить ціна у 30 доларів за барель.