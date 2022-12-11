Коли в Одесі з'явиться світло для споживачів: нові подробиці [ Редагувати ]
В Одесі поступово повертають електроенергію до споживачів після вчорашньої атаки ворожими дронами. Також це відбувається і в області.
Про це повідомляє в Telegram речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Поступово електроенергія повертається до споживачів як в Одесі, так і в регіоні. Хоча надалі продовжуються аварійні та екстрені вимкнення", - розповів Братчук.
Своєю чергою він попередив, що загроза завдання ворожих ракетних ударів та атаки дронами-камікадзе по Одеській області залишається дуже високою.
по темі
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що у Одеській області дуже складна ситуація з енергетикою після російських ударів
В Одеській ОДА заявили про те, що світла в Одесі можете не бути 2-3 місяці
Одне із найтемніших міст на українській карті зараз - Одеса. Ситуація з енергопостачанням в місті, і в області дуже складна.
В Одесі 10 грудня вимкнули світло у всіх споживачів
Одещина - одна з областей, яка найбільше постраждала від учорашньої масованої атаки ворога. Обласний центр напередодні занурився у темряву, зупинився електротранспорт, почалися великі проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом.