В Одесі поступово повертають електроенергію до споживачів після вчорашньої атаки ворожими дронами. Також це відбувається і в області.

Про це повідомляє в Telegram речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Поступово електроенергія повертається до споживачів як в Одесі, так і в регіоні. Хоча надалі продовжуються аварійні та екстрені вимкнення", - розповів Братчук.

Своєю чергою він попередив, що загроза завдання ворожих ракетних ударів та атаки дронами-камікадзе по Одеській області залишається дуже високою.