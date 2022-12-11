Зеленський обговорив з Макроном реалізацію української формули миру [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном реалізацію української формули миру та ситуацію в енергетичній сфері України. Про це глава держави повідомив у соцмережах.
Провів телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Синхронізували позиції напередодні онлайн-саміту G7 та конференції з підтримки України в Парижі. Обговорили реалізацію нашої десятикрокової формули миру, співпрацю щодо оборони та енергетичної стабільності України.
Єлисейський палац поки не коментував інформації про розмову Зеленського та Макрона. Кілька днів тому Зеленський говорив на цю ж тему з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.
Раніше Зеленський представив лідерам G20 українську "формулу миру" з 10 пунктів, яка має зупинити російську агресію та гарантували Україні безпеку.
Раніше Макрон пояснив, у яких випадках Франція не передасть зброю Україні.
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