Франція нізащо не погодиться на підрив боєздатності своєї армії задля постачання зброї Україні.

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон, якого приводить TF1.

"Ми ніколи не підемо на ослаблення здатності нашої армії захищати нашу власну територію та наших громадян", - сказав він.

За словами Макрона, Франція не зможе постачати ще більше зброї Україні, оскільки тоді країна стане вразливою для можливого ворога.

"Ми також ніколи не поставимо таку зброю, яка б зробила нас стороною конфлікту в результаті її використання для нападів на російську територію", - повідомив президент Франції.

Макрон додав, що наразі триває робота над тим максимумом, який його країна може надати Україні. Нещодавно в Україну були направлені додаткові обсяги зброї. Проте треба враховувати ці два обмеження.