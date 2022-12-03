Макрон пояснив, у яких випадках Франція не передасть зброю Україні [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Франція нізащо не погодиться на підрив боєздатності своєї армії задля постачання зброї Україні.
Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон, якого приводить TF1.
"Ми ніколи не підемо на ослаблення здатності нашої армії захищати нашу власну територію та наших громадян", - сказав він.
За словами Макрона, Франція не зможе постачати ще більше зброї Україні, оскільки тоді країна стане вразливою для можливого ворога.
"Ми також ніколи не поставимо таку зброю, яка б зробила нас стороною конфлікту в результаті її використання для нападів на російську територію", - повідомив президент Франції.
Макрон додав, що наразі триває робота над тим максимумом, який його країна може надати Україні. Нещодавно в Україну були направлені додаткові обсяги зброї. Проте треба враховувати ці два обмеження.
по темі
Франція передала Україні реактивну систему залпового вогню LRU. Гармата вже прибула до України. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков
Франція надасть Україні кредит у розмірі до 100 мільйонів євро
Франція передала Україні зенітні ракетні комплекси Crotale для захисту неба від російських атак
У суботу, 3 грудня, у Херсоні знову пролунали звуки вибухів
В Україні у разі тривалого відключення світла призупинять планові госпіталізації та операції у лікарнях, щоб не перевантажувати медзаклади