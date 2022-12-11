У Римі через стрілянину на зборах мешканців будинку загинуло четверо людей [ Редагувати ]
Жертвами стрілянини на зборах мешканців багатоквартирного будинку в Римі стали чотири людини. Про це повідомляє столична газета il Messaggero.
Інцидент стався вранці 11 листопада на північно-східній околиці італійської столиці. Стрілянину відкрив чоловік біля входу до одного з місцевих кафе. Троє з загиблих - жінки. Ще чотири особи отримали поранення.
За інформацією телеканалу Rainews24, жертвами стрілянини стали троє людей. За попередньою версією, вона сталася через сварку. Місце події оточили карабінери, постраждалих госпіталізували.
Напередодні у Дрездені чоловік відкрив стрілянину та взяв заручників у торговому центрі.
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