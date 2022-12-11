Жертвами стрілянини на зборах мешканців багатоквартирного будинку в Римі стали чотири людини. Про це повідомляє столична газета il Messaggero.

Інцидент стався вранці 11 листопада на північно-східній околиці італійської столиці. Стрілянину відкрив чоловік біля входу до одного з місцевих кафе. Троє з загиблих - жінки. Ще чотири особи отримали поранення.

За інформацією телеканалу Rainews24, жертвами стрілянини стали троє людей. За попередньою версією, вона сталася через сварку. Місце події оточили карабінери, постраждалих госпіталізували.

Напередодні у Дрездені чоловік відкрив стрілянину та взяв заручників у торговому центрі.