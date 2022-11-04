Екологічні активісти групи "Останнє покоління" облили супом картину Вінсента Ван Гога "Сіяч" у римському Палаццо Бонапарті, де проходила виставка картин голландського художника. Про це повідомило агентство ANSA.

"Останнє покоління" (італ. Ultima Generazione, нім. Letzte Generation) - відгалуження британського руху, спрямованого проти кліматичних змін, Extinction Rebellion.

Активісти вилили овочевий суп на картину, приклеїли себе до стіни поруч з нею та вигукували гасла проти використання вугілля.

Картина була під захисним склом. Одразу після акції втрутилася охорона та закрила зали виставки.

Останнім часом екоактивісти все частіше проводять акції у музеях, де обливають картини супом та приклеюють себе до стін галерей. Першою такою акцією був виступ двох активісток британського руху Just Stop Oil у Лондонській національній галереї 14 жовтня. Вони вилили томатний суп Heinz на картину Ван Гога "Соняшники".

23 жовтня активісти "Останнього покоління" закидали пюре картину Клода Моне "Стіжки сіна" у Музеї Барберіні у Потсдамі.