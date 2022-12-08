Якщо блекаут все ж настане, зв’язок не зникне одразу. Про це повідомляє голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь.

За його словами, мобільна мережа триматиметься щонайменше три доби.

Стільки ж, відповідно, повинні працювати телемарафон та п’ять українських радіокомпаній. Та Щиголь зазначив, що українці теж повинні підготуватися до такої ситуації- подбати про радіоприймачі з батарейками.

Проте у підземці обіцяють підтримувати зв’язок навіть у разі повного блекауту. Оператори мобільного зв’язку облаштували підземку сучасним обладнанням, яке дозволить у разі блекауту постачати інтернет абонентам.