У Києві діють стабілізаційні графіки відключення світла [ Редагувати ]
У понеділок, 12 грудня, у столиці діють стабілізаційні графіки відключення світла. Про це повідомляє ДТЕК.
На той час, в Одесі та Дніпрі відбуваються аварійні та екстрені відключення світла.
Дивитися графіку можна тут.
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