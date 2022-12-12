Можливість блекауту в Україні: що і де буде працювати у Києві

У випадку нових ударів ворога по критичній інфраструктурі України та повної відсутності внаслідок цього електропостачання, в столиці продовжуватимуть працювати окремі торгові мережі, ринки, магазини та ТРЦ