Київ засипає снігом: у КМДА звернулися до містян [ Редагувати ]
У понеділок, 12 грудня, Київ засипає снігом. Про це повідомляє КМДА в Telegram.
Столичних водіїв закликають без потреби не виїжджати на дороги.
Без потреби не виїжджайте на вулиці Києва і не паркуйте автівки обабіч доріг та вулиць.
Станом на 8:30 на вулицях Києва для прибирання снігу працює 167 одиниць комунальної спецтехніки та понад 3 тисячі комунальників. Зупинки громадського транспорту, шляхи, тротуари, велодоріжки обробляються протиожеледними засобами.
Влада Києва просить жителів бути обачними та не заважати роботі спецтехніки.
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