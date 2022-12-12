У понеділок, 12 грудня, Київ засипає снігом. Про це повідомляє КМДА в Telegram.

Столичних водіїв закликають без потреби не виїжджати на дороги.

Без потреби не виїжджайте на вулиці Києва і не паркуйте автівки обабіч доріг та вулиць.

Станом на 8:30 на вулицях Києва для прибирання снігу працює 167 одиниць комунальної спецтехніки та понад 3 тисячі комунальників. Зупинки громадського транспорту, шляхи, тротуари, велодоріжки обробляються протиожеледними засобами.

Влада Києва просить жителів бути обачними та не заважати роботі спецтехніки.