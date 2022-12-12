В Україні беруть "на озброєння" досвід держав, яким доводиться жити у стані війни десятиліттями: головні риси ізраїльської армії [ Редагувати ]
Україна вже 10-й місяць поспіль успішно протистоїть колись другій армії світу. Досвід наших військових уже вивчають в інших країнах. Натомість в Україні беруть "на озброєння" досвід держав, яким доводиться жити у стані війни десятиліттями. Одна з таких країн - Ізраїль.
Про головні риси ізраїльської армії - наш матеріал із циклу спеціальних репортажів із Ізраїлю.
За безпеку необхідно платити. За її відсутність - розплачуватися.
Велика армія крихітної країни. Збройні сили, що не раз "давали по зубах" могутнішим сусідам. Це все - Армія оборони Ізраїлю або просто - Цахал.
У Цахалі служать "всі" після досягнення вісімнадцяти років. Чоловіки - три роки. Жінки - два. І якщо запитати молодих ізраїльтянок, чи відрізняються вони від хлопців на службі - відповідь буде такою:
- Не розумію питання. - Я роблю все, що й хлопці. - Спочатку вони такі - нащо це тобі? - Називали мене "дорогенька". - "Ой, не піднімай цього, дай мені". - "Тобі певно важко. Ти змерзла?" - Ні! - Ні!.. До чого тут рожеве тло? - Так куди краще. - Не знаю, чи помітили ви... - Я тягаю ноші, бронежилет, шолом, набої, автомат.-Відповідаю за життя солдатів. - Охороняю кордон, реагую на виклики. - Тож, як я казала, не розумію таких запитань.
За 73 роки в армії жінки вибороли право пілотувати літаки, командувати військовими кораблями та бойовими підрозділами, служити в розвідці.
Їфат Томер Єрушалм, радниця Армії оборони Ізраїлю з гендерних питань:
Наша мета - відчинити більше дверей, більше позицій, посад, більше можливостей для жінок в Цахалі. Ця стеля не є межею, ми можемо пробити її - і сягнути небес.
- Командую, як дівчина. - Плаваю, як дівчина (на човні). - Кермую, як дівчина. - Воюю, як дівчина. - Так це роблять дівчата!
Водночас повістка в армію - не квиток на поле бою. Аби потрапити у бойові війська, слід пройти надважкий відбір та виснажливі курси тренувань. Адже бойові частини - еліта ізраїльської армії.
Мені 22 роки і я пілот ВПС Ізраїлю. Захотів стати пілотом через свою родину. Мій батько літав на бойовому літаку. А мати командувала операціями. Так вони в ескадрі й познайомилися. Під час навчання важливо не здаватися та приділяти цьому весь час, бо воно того варте. Ви отримаєте дивовижний досвід та можливість докластися до захисту країни.
У Цахалі немає "дідівщини". За першого ж натяку, офіцерський склад карають, винних кидають "за ґрати", а частину розформовують. "Відкосити" від армії в Ізраїлі - теж не "комільфо". Армійська служба настільки престижна, що навіть люди з обмеженими можливостями не стоять осторонь. Сліпа від народження Орі відслужила півтора роки на авіабазі. Дівчина працювала в освітньому відділі, аби навчати інших толерантності.
Орі, рядова:
На військовій базі мене прийняли з відкритими обіймами та готовністю слухати і допомагати. Мені дуже подобається бути корисною, знайомитися з новими людьми. Я ніколи не сприймала свою сліпоту як перешкоду для служби в Армії оборони Ізраїлю. Це не тільки прекрасна нагода зробити внесок для суспільства, а й можливість для особистісного росту.
Дозволити служити можуть й ізраїльським арабам. За умови, що ті щонайменше визнають єврейську державу та пройдуть відповідну перевірку.
Яхія Махамід, військовий, сповідує іслам:
Я виріс в арабському селищі Умм-Аль-Фахм, в країні, яку мене вчили ненавидіти. Та я закохався в Ізраїль. І вирішив відплатити своїй країні. Тож записався до Цахалу, хоча не був зобов'язаний цього робити. Потрапив у бойовий підрозділ. Я нервувся, як мій взвод поставиться до солдата-мусульманина. Але мене зустріли з обіймами, з повагою та захопленням. Чим мене підкорив Ізраїль - так це своєю відпірністю. Я пишаюся бути частиною цього народу.
Не обов'язкова служба в армії і для ортодоксальних євреїв. Утім, декого це не спиняє.
Еліяху Франкель, солдат, сповідує ультра-ортодоксальний юдаїзм:
Ми пройшли 5 з половиною місяців основного навчання та інтенсиву. І разом зі стрільбами мали можливість молитися тричі на день та вивчати Тору.
А ще Цахал - найбільш веганська армія у світі. Принаймні так твердять ізраїльські військові-вегани.
В Цахалі понад 10 тисяч солдатів-веганів. Це кожний 18-тий. Кожен військовий має можливість обрати веганські берці замість шкіряних, веганські берети замість вовняних та веганське меню на сніданок, обід та вечерю.
І саме за цю свободу та право бути собою вже восьмий десяток воює Армія оборони Ізраїлю.
За безпеку необхідно платити. За її відсутність - розплачуватися.
по темі
Окрім законодавчої бази, створено оперативну - на основі податкової служби. Коли починається ескалація, оперативний штаб прибуває на місце, щоб безпосередньо працювати з населенням.
З моменту свого заснування країна вдосконалює власну безпеку у всіх можливих сферах. Винятком не стала й кібербезпека держави.
Інформація про ймовірні поставки вперше пролунала у жовтні. Аналітики навіть називали приблизні дати - до кінця року. А нещодавно стало відомо - Іран, імовірно, налагодить виробництво дронів-камікадзе на території росії.
Досі військовослужбовці, які стали на захист країни після 24 лютого, не могли цього зробити через законодавчі колізії. У жовтні Кабінет Міністрів України таки вніс відповідні зміни до порядку та процедури.
Окупанти обстріляли касетними боєприпасами та реактивними системами залпового вогню "Ураган" місто Гірник. Снаряди влучили у середмістя. Було вбито двох людей, поранено десятьох мирних мешканців.