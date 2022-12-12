Шмигаль попросив Францію надати танки Leclerc [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі французького телеканалу LCI заявив, що для відбиття російської агресії Україні потрібні нові танки за стандартами НАТО. Глава українського уряду попросив про постачання французьких танків Leclerc.
Нам знадобиться зброя, зокрема реактивні снаряди, які ми використовуємо щодня. Ми просимо надіслати нам танки, а саме французькі танки Leclerc.
Leclerc вироблявся французьким концерном GIAT Industries. Танк оснащений автоматом заряджання, завдяки чому мають високу рухливість. Основна зброя танка - 120-міліметрова гармата.
З початку збройного вторгнення росії Франція передала Україні 18 самохідних артилерійських установок CAESAR. Україна також придбала 155-міліметрові гаубиці TRF1, які зараз не використовуються французькою армією.
На початку листопада повідомлялося, що Париж планує передати Києву ще шість САУ CAESAR.
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