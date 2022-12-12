Гатять рашисти і по Костянтинівці, поранення дістав один мирний житель.

Під Бахмутом тривають важкі бої, вкотре під обстрілами опинилася Костянтинівка. Там Сили оборони відбивають ворожі атаки окупантів. Що відбувається на сході - в нашому огляді.

Спроби атак і обстріли. Ворог не полишає надії прорвати оборону українських військ на Бахмутському та Авдііївському напрямках.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

Противник здійснив обстріли позицій Сил оборони з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах двадцяти чотирьох населених пунктів. Це, зокрема, Верхньокам'янське, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Дружба, Залізне, Нью-Йорк, Авдіївка, Опитне, Невельське, Красногорівка та Мар'їнка Донецької області.

Рашистські снаряди калічать мирне населення та руйнують людські оселі. Бахмут майже знищений, тут практично не залишилося вцілілих будинків. Та тут, під постійними вибухами, досі живуть діти.

7-Річний Стас показує українському військовому місця прильотів. Поки дехто з жителів тримається за поруйновані стіни, інші таки наважуються виїжджати.

- Будем в Вами вместе ехать в Днепр. Там, у нас такая компания, котик Лексус едет. У Вас позавчера развалило дом? - Да, позавчера! - Вот там недалеко, несколько улиц отсюда, да? - Да, Мариупольская, - Мариупольская, вот дома не стало, все.

Окупанти, попри великі втрати, і далі намагаються наступати. А українські захисники стоять непорушною стіною, не даючи ворогу просунутися.

З приводу інформації, що гуляє по інтернету, що руська армія зайняла Бахмут. Бахмут був, є і залишається під контролем ЗСУ. Він був, є і залишається українським містом. Так, бої точаться на околиці, кровопролитні, тяжкі і регулярні. Але місто - як фортеця утримується воїнами ЗСУ.

Гатять рашисти і по Костянтинівці, поранення дістав один мирний житель. Пошкоджені житлові будинки, автівки, місцева заправка. Разом з тим загарбники допікають і мешканцям окупованого Донецька. Цього разу під ударом - місцевий ринок.

А на Луганщині рашисти продовжують палити там, де не треба. У Сватове до гуртожитку, де базувалися"вагнерівці", цієї ночі завітала "бавовна".

Так само невдало кинули недопалка у тимчасово окупованій Кадіївці у вже іншому штабі "вангерівців".

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:

У Кадіївці у "гостьовому будинку жданова" сталася бавовна - там розташовувався штаб "вагнера". Втрати в росіян дуже значні.

Через такі поразки рашисти відігруються. Села на Луганщині підступно добивають - через постійні ракетні атаки жителі сіл вдень і вночі мусять ховатися у підвалах.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

В порушення норм Міжнародного гуманітарного права противник продовжує використовувати мирне населення в якості живого щита. В селищі Троїцьке тимчасово окупованої Луганщини російські окупанти розміщують військову техніку та облаштовують вогневі позиції поблизу житлових будинків, де проживає цивільне населення.

Проте Сили Оборони неймовірними зусиллями, але ламають опір ворога. Нападники несуть втрати і тікають, кидаючи техніку.