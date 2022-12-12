Кремлівський диктатор володимир путін дуже любить життя, тож він не піде на ядерний удар по Україні.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський в ток-шоу "Мій наступний гість представлення не потребує" з Девідом Леттерманом на Netflix.

"Чи є загроза ядерного удару від путіна? Я бачив його і я бачив його бажання жити, він дуже любить життя. В нього довгий стіл, він сидить і боїться ковідом захворіти. Він боїться смерті, він любить життя. Тож, я не впевнений, що він готовий застосувати ядерну зброю", - зазначив Зеленський.

Крім того, глава держави вважає, що путін розуміє ризики для себе у разі застосування ядерної зброї.

"Він розуміє, якщо він застосує (ядерну зброю, - ред.), то наступні кроки можуть бути від будь-якої держави саме особисто щодо нього", - вважає він.