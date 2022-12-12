ЗСУ до лютого створюватимуть умови для операції зі звільнення Криму. А вже влітку наступного року їм вдасться деокупувати півострів.

Таку думку висловив колишній командувач військ США в Європі, генерала у відставці Бен Годжес у Twitter.

"Український генеральний штаб продовжить удари по штабах рф і лініях зв’язку (тилового забезпечення) впродовж наступних кількох тижнів, до лютого, щоб створити умови для вирішальної фази кампанії – звільнення Криму", - написав він.

На думку Годжеса, влітку ЗСУ деокупують півострів.

"Я очікую, що до серпня вони звільнять Крим", - підсумував він.