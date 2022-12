ЗСУ до лютого створюватимуть умови для операції зі звільнення Криму. А вже влітку наступного року їм вдасться деокупувати півострів.

Таку думку висловив колишній командувач військ США в Європі, генерала у відставці Бен Годжес у Twitter.

"Український генеральний штаб продовжить удари по штабах рф і лініях зв’язку (тилового забезпечення) впродовж наступних кількох тижнів, до лютого, щоб створити умови для вирішальної фази кампанії – звільнення Криму", - написав він.

На думку Годжеса, влітку ЗСУ деокупують півострів.

"Я очікую, що до серпня вони звільнять Крим", - підсумував він.

Ukr General Staff will continue to pound Russian hq's and lines of communication (logistics) for the next few weeks, thru February, in order to set the conditions for the decisive phase of the campaign, the liberation of Crimea. I expect them to liberate Crimea by August. https://t.co/S1ZV5HH3vV