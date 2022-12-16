Затверджені 9-й пакет санкцій та 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги для України - такі результати останнього цьогоріч саміту лідерів країн Євросоюзу. Напередодні вони зібралися у Брюсселі та радилися до пізнього вечора.

Які саме суперечки велися навколо грошей та санкцій, і який компромісний варіант ухвалили - розкаже Олена Абрамович.

Санкції та макрофін для України блокує уже не Угорщина, а Польща - такі новини розлетілися західними ЗМІ напередодні останнього у цьому році саміту. Що сталося - польський премʼєр Матеуш Моравецький пояснив пресі перед самітом. Мовляв, до шантажу тут вдається не Варшава, а Брюссель. Бо рішення про макрофін для України поклали в один пакет із зовсім нерелевантними питаннями, вимагаючи погодити їх одночасно.

Матеуш Моравецький, Прем'єр-міністр Польщі:

Вони намагаються поєднати абсолютно різні теми. Це податок для міжнародних корпорацій та допомога Україні. Звісно, глобальні корпорації мусять платити податки там, де вони продають продукти та сервіси. Але допомога Україні - це не лише моральне питання, але й геополітичний поворотний момент. Це неприпустимо - шантажувати українським питанням.

Санкції ж відмовлялась затверджувати не Варшава, а й Вільнюс. І в українському МЗС їм за це подякували. Річ у тім, що 6 країн, які мають морські порти, пропонували зняти санкції з деяких російських олігархів. Зокрема тих, хто займається експортом добрив до Африки.

Матеуш Моравецький, Прем'єр-міністр Польщі:

На жаль, деякі країни запропонували виключити зі списку кількох російських олігархів, зокрема В'ячеслава Кантора, одного з найближчих прибічників Путіна. Ми категорично проти цього. Натяки на те, що Польща піде на послаблення санкцій, не спрацюють. Ми закликаємо всі країни-члени, особливо Німеччину, Францію та Нідерланди, посилити та розширити санкції.

На винятках для деяких олігархів наполягали Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди, Іспанія та Португалія. У їхніх портах накопичилися вантажі з російськими добривами. Технічно такі вантажі не підпадають під обмеження, проте в умовах, коли власники товару у санкційних списках - європейські оператори не хотіли мати з ними справу. А в Африканських країнах усе більше наростала загроза голоду. Компромісним рішенням стало ухвалення винятків. Окремим країнам дозволили розморожувати активи російських олігархів - якщо це необхідно для фінансування поставок продовольства та добрив, особливо, до Африки.

Шарль Мішель, президент Ради ЄС:

Таким чином ми знайшли спосіб засудити дії Росії в Україні, натиснути на воєнну машину Кремля, і водночас забезпечити продовольчу безпеку, гарантувати зобов'язання Європейського Союзу не загрожувати продовольчій безпеці.

Перш ніж розморозити активи тому чи іншому олігарху, країни будуть зобовʼязані обгрунтувати таку необхідність та отримати дозвіл від Єврокомісії. Там запевнили - роздавати на всі боки індульгенції не будуть.

Ерік Мамер, речник Єврокомісії:

Якомога менше, і тільки тоді, коли це необхідно. Ми ухвалювали надзвичайно амбіційні та широкі санкції проти Росії, які вдарили по російській економіці. Але ми завжди повторювали дві речі. Перше – очевидно, що санкціїмають завдавати більше шкоди Росії, ніж нам. Друге - ми маємо переконатися, що санкції дозволяють нашим партнерам в усьому світі мати доступ до енергії та їжі.

Що ж стосується інших пунктів 9 пакету, то вони заборонили мовлення в Європі ще 4 російським телеканалам. Заблокували 3 банки. Списки підсанкційних компаній та осіб поповнилися на 200 пунктів. І продавати Росії заборонено тепер не лише суто військові компоненти, а й іграшкові дрони, приціли, а також генератори, жорсткі диски, ІТ-компоненти, камери, лазери, та різноманітне підводне спорядження. Вдалося лідерам нарешті домовитись і про макрофінансову допомогу Києву.

Шарль Мішель, президент Ради ЄС:

Ця Європейська Рада підтвердила та підтримала рішення про 18 мільярдів макрофінансової допомоги для України. Це відчутна, це і конкретна допомога. Це свідчить про те, що Європейський Союз твердо дотримується своїх зобов'язань і непохитно тримає своє слово.

Ще один сигнал підтримки - збільшення на 2 мільярди фонду, через який країни ЄС надають зброю Україні. В Брюсселі ще раз наголосили - підтримуватимуть Київ стільки, скільки знадобиться у боротьбі із ворогом і відновленні країни після перемоги.