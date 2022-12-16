Ракетний терор росіян яскраво демонструє мотиви рф у війні. Проти кого воює кремль? Проти мирних жителів України. І нині мета росіян - заморозити нас, залишити без води та електрики. Та українців не залякати.

Богдан Вербицький дізнався, як зробити обігрівач власноруч. Порахував - скільки грошей на це потрібно. І до чого тут... горщики для квітів. Усе це в рубриці "Маєш знати: як зігрітися".

Чим білижче він до рами вікна, тим щільніше воно буде закриватися. Тому, спробуємо наклеїти. В мене плівка зі спеціальним покриттям.

Ось, приміром, прекрасне місце для буржуйки. Кут кімнати, велике вікно.

Це може бути дуже дешевий намет.

Богдан Вербицький, кореспондент:

Що ми тільки з вами не вигадували: перевіряли енергоефективність оселі, утеплювали квартиру як могли. Навіть ставили намет у вітальні. (Технологія, до речі працює). А ще... приміряли місце для буржуйки. Але, тільки приміряли, бо в квартирі її ставити не можна.

Богдан Вербицький, кореспондент:

Тому я врішив пошукати альтернативу. Не можна буржуйку в квартирі, давайте спробуємо грітися обігірівачами, які зробили власноруч. Як? Про це більше розкаже наш експерт з виживання - Ігор Молодан.

- В квартирі у вас, до речі, тепло. Дуже. Прямо відчувається. - Так-так. Бо тут декілька ступенів обігріву.

Яких? - Про "автономність" свого будинку Ігор може говорити годинами. Потужності оселі вражають. У класичного для таких будинків газового котла є "резерв".

Це твердопаливний котел. Ось він готовий до використання навіть. Тут просушуються зараз дрова. Тому що працює центральна, газова система обігріву. Коли немає світла, то насос не буде працювати і вода по газовому котлу не буде циркулювати. Тому, я вимикаю цю систему, і вмикаю цю систему.

Їх, тобто систем, тут три: газовий і твердопаливний котли, а ще... піч! Думаєте вона вже "віджила своє"? Аж ніяк!

- Розпалюється багаття і вже на лежаку можна перебувати деякий час. Ще тут ремонт не зроблений, але все попереду. - Дуже багато людей печі валяють, коли роблять ремонт… - Ні-ні. Це не в моєму випадку. Ця піч коштовна. Її потім зробити - це дуже великі кошти.

А ще - лежанка в будинку - стратегічний об'єкт. По-перше, це сховище, а по-друге, стратегічні запаси. Тут - уся консервація. Але... для печі і котла потрібен... ресурс! Що по дровах? - Їх багато. І в хаті, і на вулиці. До речі, у дворі пана Ігоря кілька сонячних панелей. Наскільки вистачає?

Ігор Молодан, експерт з виживання:

Цих акумуляторів вистачає на 6 годин. Для тих потреб, що мені необхідні. Ну це котел газовий, щоб насос працював. Це холодильник, і це освітлення. Все.

І воно (це все) коштує грошей і немалих. А... як щодо економних варіантів обігріву? - Але, умова: не пропонувати електричні прилади. Зараз - у часи локальних блекаутів, це... не варіант.

Ігор Молодан, експерт з виживання:

Можна використовувати цеглу. Тобто, таку вогнетривку цеглу, яку роблять там каміни, печі. Їх теж там кладуть на конфорки. Це для того, щоб обігрівати безпосередньо приміщення там, де ми готуємо. Тобто, кухню.

А що робити мені? Я живу в багатоповервхівці. Газу - немає, а зі світлом зникає навіть вода! Але... вихід є. Навіть із моєї... прогресивно-урбаністичної проблеми!

Ігор Молодан, експерт з виживання:

Найпростіший обігрівач - це у всіх є свічки. Тобто, використовувати свічки в якості обігрівача. І це працює. Це дійсно працює, але тут треба ще, щоб був радіатор. Зробити собі глечиковий радіатор і він буде краще, ніж самі свічки. Тобто, він буде розповсюджувати тепло в різні боки, а не як від свічок, коли воно йде догори.

Зараз усе пояснимо на практиці. Але, спочатку, цінник такого лайфхаку! Вартість одного такого глечика до півсотні гривень. Нам їх треба три і різного діаметру. Далі - свічки. В середньому по 30 гривень за штуку. Залежить від діаметру. Отже, як це все поєднується?

Ігор Молодан, експерт з виживання:

З'єднав їх, закріпив всередині. І вони вже є як радіатор, який накопичує тепло і віддає на зовні. Тобто, який принцип дії? Коли ми запалюємо свічки, то тепло йде все під стелю рівномірно, тонкою струєю. Коли ми кладемо радіатор, все тепло накопичується всередині і віддає вже у боки. Тобто, десь на 50 сантиметрів навколо буде тепло. Штіфт такий. Я скріпив його на болтах, на гайках. Тобто, через шайби. Ну, доволі проста конструкція. Але, треба щоб глечики звичайно були менші по розміру. Один в один. Тут три глечики, як бачите.

Бачимо, але чи відчуваємо? Наскільки тандем свічок і глечиків ефективний?

Ігор Молодан, експерт з виживання:

Приміщення 18 квадратних метрів. Тобто, температура вже тоді впала до 13 градусів. І мала ще впасти по динаміці ще на два градуси за ніч. Але, я от поставив такий глечиковий обігрівач. І вже під ранок тут температура була 14 градусів. Вона піднялась на один градус, але не впала на три.

Немає глечиків? - Використайте банки з-під консерв. Принцип дії - той самий. Усе що треба - дві "бляшанки", кілька шурупів і гайки. А, ну і свічка, звісно.

У бліндажах вони з 14-го року. Окопна свічка - незмінний атрибут військових по всій лінії фронту. Волонтери їх роблять тисячами. Зробіть і ви! І не тільки для наших солдат, а й для себе. Вона - знадобиться!

Ігор Молодан, експерт з виживання:

Сюди гофрований картон. Він плотно вставляється, заливається парафіном, заливається парафін і після того, як він застиг, воно вже працює. Конструкція доволі проста. Горить десь 5-6 годин.

Полум'я потужніше, а значить і тепла виділяє більше. До речі, ще один лайфхак, окопна свічка це не тільки про зігрівання.

Ігор Молодан, експерт з виживання:

На ній ще можна приготувати якусь їжу. Але, треба зачекати, щоб вона розгорілася.

З Ігорем ми спілкувалися приблизно півгодини. Тож час перевірити, чи працює "обігрівач із глечиків".

Ну, до речі. Вже стає тепліше. Вже дійсно починає працювати. Тобто, тут внизу вже тепло стає. Сам глечик починає розігріватися.

Глечики, свічки, бляшанки, буржуйки.... Росія такими ракетнми ударами, як от сьогодні, прагне повернути нас у позаминуле століття. Але не вийде. Бо світло завжди перемагає темряву.