Російських військовослужбовців, яких навесні призвали на строкову службу до 1-го гвардійського мотострілецького полку Таманської дивізії, готуються перекинути з Московської області до Бєлгородської "для захисту державного кордону". Про це розповіли родичі трьох строковиків, передає "Російська служба Бі-Бі-Сі".

Мати одного з військовослужбовців повідомила, що командування полку ("майор Нікітін і лейтенант Вялих") заявило строковикам, що найближчими днями їх відправлять до міста Валуйки, розташованого за 30 кілометрів від російсько-українського кордону.

На початку війни, кажуть родичі солдатів, у цьому полку загинули кілька строковиків, тому їх повернули на територію рф, але не на місце постійної дислокації в Наро-Фомінську, а в Валуйки. Наразі, за словами сестри одного з військових, строковиків хочуть відправити до Бєлгородської області, щоб замінити тих, у кого закінчується термін служби.

Родичі військовослужбовців також заявили, що на солдатів чинять тиск, аби вони швидше надійшли на службу за контрактом. Тоді їх зможуть відправити у зону бойових дій.

Офицеры сказали, что если найдете замену среди желающих, то можно будет в Валуйки не ехать, но добровольно туда отправиться захотели только четыре человека, а все остальные не хотят ни подписывать контракт, ни ехать в командировку.

Нагадаємо, що 16 вересня Бєлгородську область кілька разів обстріляли, через що згорів митний термінал у селі Нехотіївка.