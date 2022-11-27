Британія передала Україні високоточні ракети Brimstone 2, які б'ють на 60 км (відео) [ Редагувати ]
Велика Британія поставила Україні високоточні ракети Brimstone 2 з лазерним наведенням. Це підтвердило Міністерство оборони Сполученого Королівства.
У межах свого пакета допомоги Велика Британія надала Збройним силам України високоточні ракети Brimstone 2.
Brimstone 2 - покращена модифікація першої версії ракети класу "повітря-земля" Brimstone. Має активну радіолокаційну головку самонаведення, що дозволяє з великою точністю вражати цілі, які рухаються. Крім того, є можливість лазерного наведення.
Відомо, що ракета, запущена з літака, може пролетіти до 60 км. При запуску з наземних платформ її дальність становить 12 км.
🎬 As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 27, 2022
This aid has played a crucial role in stalling Russian advancements.
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/SpVnWqeiVm
Раніше повідомлялося, що Британія передасть Україні гелікоптери Westland WS-61 Sea King.
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