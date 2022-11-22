Британія передала Україні модернізовані версії ракет Brimstone [ Редагувати ]
Британія поставила Україні модернізовані високоточні ракети Brimstone 2. Про це повідомляє The Daily Telegraph.
Подробиці:
- Їх дальність пуску вдвічі більша, ніж раніше передані ракети Brimstone першого покоління.
- Ракети, оснащені лазерною системою самонаведення, традиційно запускаються ВПС Великобританії з винищувачів Tornado і Typhoon, проте ЗСУ як мобільні пускові установки використовують вантажні машини.
- Вартість однієї ракети Brimstone 2, яка надійшла на озброєння королівських ВПС у 2016 році, оцінюється приблизно у 207 тисяч доларів.
- Дальність польоту ракети, запущеної з літака, становить 60 км, але запуску з наземних платформ вона дорівнює близько 12 км.
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