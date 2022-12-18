Злізти з газової голки росії. Таку амбітну ціль поставила собі Німеччина. І вже має перший позитивний результат. Країна запускає перший плавучий термінал з прийому скрапленого газу. Та чи допоможе він подолати залежність? Тетяна Логунова розкаже.

Канцлер Олаф Шольц, міністр економіки Роберт Габек та фінансів Крістіан Лінднер, прем'єр Нижньої Саксонії Штефан Вайль. На офіційному відкритті першого німецького термінала з прийому та обробки скрапленого газу - політична еліта країни. Для Німеччини - подія і справді непересічна. По-перше, це величезний крок до енергетичної незалежності від росії. По-друге, настільки швидко масштабні енергетичні проєкти в бюрократичній і повільній Німеччині досі не реалізовували. Це помітив навіть канцлер.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Це тепер нова німецька швидкість.

Для Німеччини темпи - блискавичні. Про необхідність відкриття таких терміналів політики говорили роками, але остаточне рішення ухвалили лише після повномасштабного нападу росії на Україну. Швидко отримали всі дозволи та взялися за будівництво.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Війна росії проти України має жахливі наслідки для українського народу, несе з собою драматичні руйнування. Водночас ехо цієї агресії відчуває й увесь світ. Ми в Європі, в Німеччині - бачимо високі ціни на енергоносії, фіксуємо інфляцію і змушені думати про енергетичну безпеку. Ми одразу вирішили, що хочемо зробити все, аби забезпечити Німеччину газом незалежно від поставок з росії. І саме тому ще на початку року ми оголосили про початок будівництва терміналів у берегів Німеччини.

Працювати термінал почне вже на цьому тижні. Він прийматиме зріджений газ з танкерів, перероблятиме його і подаватиме у німецьку мережу. Вже у четвер у Вільгельмсгафен прибуде перше судно зі скрапленим газом із Нігерії.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Ми не дамо себе шантажувати. Один танкер привозить стільки палива, щоб протягом року забезпечувати газом 50 тисяч домогосподарств. Відтепер тут, у Вільгельмсгафені, зможуть швартуватися багато суден, які забезпечуватимуть газом сотні тисяч родин та компаній. І ми піклуємося не тільки про себе. Ми несемо відповідальність за наших європейських сусідів, які не мають узбережжя, але економіка яких дуже тісно пов'язана з нашою. Тому цей термінал зрідженого газу є ще і символом європейської солідарності.

Термінал у місті Вільгельмсгафен - перший із п'яти запланованих. Решту планують відкрити у наступному році.

Роберт Габек, міністр економіки Німеччини:

Цей термінал дозволить нам отримувати п'ять мільярдів кубометрів газу - це десята частина палива, яке необхідне Німеччині. Завдяки іншим СПГ-терміналам, а їх заплановано п'ять, ми забезпечимо третину газових потреб Німеччини, 30 мільярдів кубічних метрів газу.

Утім, оптимізм політиків розділяють не усі. Жителі містечка Вільгельмсгафен переживають за довкілля.

Людерс, житель Німеччини:

Настрій подвійний. Звісно, цей термінал нам потрібен, щоб хоч трохи вирішити енергетичну кризу. Тепер мінуси. Вже зараз багато говорять про загрозу потрапляння хлорованої води в Нефритову бухту.

Дітер, житель Німеччини:

Це буде сором, якщо в Нефритову бухту потраплять залишки хлору. Адже тут дуже чиста вода. Риба, яку ми тут лови і їли, завжди була смачна. Я сподіваюся, так і залишиться.

Занепокоєні й екологи. Вони закликають уряд розглядати СПГ-термінали, як тимчасове рішення. Допоки Німеччина повністю не перейде на альтернативні джерела енергії.

Паралельно із будівництвом СПГ-терміналів, увесь цей рік німецькі високопосадовці їздили світом і укладали угоди про постачання скрапленого. Його Німеччина закуповуватиме у Сполучених Штатів, Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів та низки країн Африки.