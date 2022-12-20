А от чи можуть повторити подвиг українців у протистоянні росії інші країни? Чи протримаються так довго, як ми? І головне чи здатні будуть вижити під ракетними ударами, без світла, води, тепла? Над цим питанням, насправді, зараз замислилися в багатьох країнах.

У Американській Асоціації цивільної оборони, наприклад, радять американцям вже діяти. Аби у разі надзвичайної ситуації ті могли вижити. Ольга Жидецька поговорила з експертами Асоціації. Тож, які поради вони дають - дивімося.

Спустошені й зруйновані російськими обстрілами міста-привиди. І подекуди там досі залишаються люди - без світла, води, газу та опалення.

Війна в Україні стала жорстким екзаменом на виживання для мільйонів - тих, хто втратили домівки, хто опинився в окупації, хто щодня мусить миритися з аварійними та стабілізаційними знеструмленнями і жити під загрозою рашистських ракет та безпілотників. В Американській асоціації цивільної оборони зі співчуттям та захватом дивляться на український досвід.

Джонатан Джоунс, експерт Американської асоціації Цивільної оборони (TACDA):

Тут у Сполучених Штатах багато людей не хочуть думати про такого роду речі. Гадаю, що війна в Україні багатьом дала зрозуміти, що таке може статися. Ми живемо у досить таки зіпсованому світі, і багато чого не помічаємо, що відбувається довкола.

В Асоціації зазначають - з кризою такого масштабу як війна - не впоратися урядові будь-якої країни. Тому просувають ідею, що порятунок - це насамперед особиста справа кожного.

Джей Вімпі, президент Американської асоціації Цивільної оборони (TACDA):

Ми маємо готуватися наперед до надзвичайних ситуацій. Найкраще для кожної окремої сімʼї - мати запас їжі, ліків, води, фільтрів для очищення технічної води. Це робить такі кризові ситуації більш-менш керованими. Уряд насправді не може впоратися з проблемами, коли системи транспортування або комунікації порушені.

Експерти Асоціації критикують владу США за те, що та не спромоглася забезпечити належної кількості бомбосховищ. За їхніми підрахунками, спорудження підземних укриттів для кожного американця коштуватиме державі близько 50 мільярдів доларів. І за умови налагодженої логістики і промислового виробництва будівельних модулів, на це знадобиться 7 років. Тож радять своїм прихильникам не чекати, а самим перетворювати власні помешкання на фортеці. За можливості споруджувати бункери. Та найперше - подбати про харчі.

Джонатан Джоунс, експерт Американської асоціації Цивільної оборони (TACDA):

Ми рекомендуємо, щоби люди мали запаси повсякденних продуктів на три місяці. Це не означає, що їх потрібно зробити за один раз, їх можна формувати поступово. А також мають бути довготривалі запаси - як-то рис чи квасоля тощо.

Джей Вімпі, президент Американської асоціації Цивільної оборони (TACDA):

У нашому регіоні завдяки впливу церкви мормонів, багато родин мають річний запас харчів. Є фірми, які займаються такими постачаннями. Це не так вже й складно, навіть у квартирі зберігати по кілька відер зерна на людину. Я не можу уявити нічого страшнішого, ніж якщо мої діти будуть голодними і я не матиму, чим їх нагодувати.

Інше болюче питання - обігрів. На випадок нестачі палива американські знавці мають такі лайф-хаки.

Джонатан Джоунс, експерт Американської асоціації Цивільної оборони (TACDA):

Дещо з практичних порад - це облаштування чогось на зразок намету у себе в оселі, у ньому створюється мікроклімат і це дозволяє залишатися в теплі. Ще ми радимо опалювати лише одну кімнату. Це вимагає менше ресурсів, ніж опалення всього будинку.

Джей Вімпі, президент Американської асоціації Цивільної оборони (TACDA):

Якщо є проблеми з опаленням, або якщо всі комунальні вигоди будуть відключені, як це зараз в Україні, ми пропонуємо використовувати такий (показує) набір утепленого одягу. Він виготовлений з поліуретану, і вкритий нейлоном, тож приємний на дотик, ви відчуєте це, якщо прикладете до щоки. Були випадки коли люди, відрізані від цивілізації у своїх мобільних будинках, змогли пережити зиму. Усе завдяки тому, що вони мали правильний одяг.

Запорука успішного подолання кризової ситуації, вважають американські фахівці, у взаємодії: уряду (який здійснює стратегічне планування і допомагає там, де без держави не обійтися) і самих громадян, котрі можуть подбати і про себе, і про найближчих.

Джонатан Джоунс, експерт Американської асоціації Цивільної оборони (TACDA):

В умовах кризи багато людей гуртуються, тому що це потрібно, тому що сила - в єдності, сила - у взаємодопомозі, яка будується на спільноті, де ми знаємо наших сусідів, де піклуємося та допомагаємо. Це рятує зараз і це також допомагатиме вам у майбутньому. Статися може все, що завгодно. Але ви знаєте одне одного. І це прекрасний бік цієї ситуації.

При цьому в Асоціації впевнені: виживання у надзвичайній ситуації - це насамперед результат знання і розуміння, що слід робити. Саме тому закликають усіх наперед продумати план дій на випадок вимкнення електрики, нестачі палива та навіть війни.