Із часів Другої світової війни Ізраїль провів більше за інші розвідки у світі ліквідацій.

Один із найбільш ефективних механізмів відплати вдалося створити Ізраїлю. Його назва - Моссад. Розвідка, агенти якої дістануть ціль чи не в будь-якій точці світу. Ця спецслужба не одразу мала великий бюджет і сучасні технології. Однак із часом - перетворилася на відмінно налагоджений механізм, який працює майже безпомилково. Про найвідоміші спецоперації Моссаду, принципи його роботи, а також про те, чи зможе Україна запозичити цей досвід - дивіться в нашому матеріалі.

2022-й рік українці пам`ятатимуть завжди. Ірпінь, Буча, Бородянка, Ізюм, Маріуполь... Росіяни вбивали, ґвалтувати, розстрілювати та знущалися з українців. І цей перелік - далеко не остаточний. У кожному звільненому місті - наші військові знаходять рашистські катівні.

Таких масштабів воєнних злочинів не очікували й світові лідери. І всі вони постійно наголошують на необхідності суду над злочинцями. Однак що робити, якщо притягнути до відповідальності, попри докази та факти, не вдасться? Відповідь на це - є. В Ізраїлю.

Країна, яка перебуває у стані війни - постійно. Країна, проти якої скоюють злочини та планують операції. Покарати у суді вдається далеко не завжди з різних причин - саме тому в Ізраїлі діє, такий відомий та водночас таємничий - Моссад. Та попри це, працює Моссад без зайвих емоцій. Бо його девіз – "Із розумом веди свою війну".

Моссад - це абревіатура. Його назва розшифровується так - "відомство розвідки та спеціальних завдань". А головною метою є захист держави Ізраїль від будь-яких зовнішніх загроз.

Валід Заїд, палестинець:

Ізраїль хоче, щоби палестинський народ здався. Якби ми, палестинці, цього хотіли б, то проблема цього конфлікту була б вирішена ще 70 років тому. Однак люди відчувають несправедливість. І, безумовно, реагувати на це ми будемо й далі.

Хазем Кассем, представник ХАМАСу:

Міжнародні суб'єкти повинні хоч раз продемонструвати солідарність, щоби Ізраїль припинив агресію проти палестинців.

І хоча в ізраїльсько-палестинському конфлікті кожен, зрозуміло, відстоює свою правду - не в останню чергу завдяки Моссаду ізраїльтяни відчувають силу та безпеку.

Офер Амар, ізраїльський студент:

Це наша країна. Я вважаю, що постійна напруга та загострення з палестинцями - це ніщо. Не думаю, що вони мають рацію. Палестинці - гості в нашій країні.

"Викрадення Ейхмана", "Дамоклів меч", "Пеніцилін" і, звичайно, "Гнів Божий" - це не повний перелік успішних операцій Моссаду. Для розуміння - агентам ізраїльської розвідки зривали проєкт із розробки балістичних ракет іншої держави, ліквідовуючи головних його ініціаторів. Викрадати новенький винищувач в іншої країни, завдяки вербуванню її військового. Знищувати понад 20 років організаторів і учасників теракту на Мюнхенській олімпіаді 1972-го. Та найголовніше - Моссад зміг помститися за геноцид свого народу.

Авіноам Армоні, директор Музею єврейського народу:

Важливість нашої виставки полягає не так у висвітленні деталей і механізмів, як це було реалізовано, як в прикладі, який повинні вивчити всі. Щоби такий монстр, як Ейхман, і режим, у якому він працював, ніколи більше не з`явилися.

Викрадення Адольфа Ейхмана - це теж успішна й одна з найвідоміших операцій ізраїльської розвідки. Так, 11-го травня 1960-го року нацистського воєнного злочинця, відповідального за здійснення геноциду проти єврейського народу, Моссад викрав в аргентинському Буенос-Айресі, куди Ейхман утік від переслідування. І вже менш ніж за два тижні німець постав перед судом в Ізраїлі, де його винесли вирок - смертна кара.

Ронен Бергман, ізраїльський журналіст, письменник:

Головна відмінність нашої спецслужби, а саме її співробітників, від інших схожих відомств у тому, що наші завжди розуміли, заради чого вони це роблять. Диверсії, точкові ліквідації - все це було частиною порятунку нашого народу, його безпеки.

Із часів Другої світової війни Ізраїль провів більше за інші розвідки у світі ліквідацій. Із моменту появи Моссаду - жоден злочинець або терорист більше не зміг відчувати себе в безпеці, де б він не був. Довга рука ізраїльських агентів і, так звана, "ліцензія на вбивство" давали зрозуміти - відплата прийде.

Ронен Бергман, ізраїльський журналіст, письменник:

Аби не відправляти свою армію кудись кожні два тижні, Ізраїль використовує свої розвідувальні можливості для дуже точних і точкових операцій. Тут переважає точка зору, що краще знищити конкретний об`єкт, ліквідувати конкретного терориста - і це врятує нас від великої війни.

Після, як її прозвали, "різанини в Бучі" - в Україні теж заговорили про створення організації на кшталт Моссаду. Відповідаючи на запитання журналістів раніше, президент України Володимир Зеленський заявив, цитую, що "списки формуються".

Володимир Зеленський, Президент України:

Ми точно будемо цим займатися, відповідні списки збиратимуться. Окремо є наша справа, внутрішня. Відносно цих злочинців, які катували наших людей. Ми починаємо збирати інформацію, будемо шукати всіх цих людей.

Тож якщо хтось наважується на скоєння нелюдських злочинів - уникнути відплати за це навряд чи вдасться.