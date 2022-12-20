З якими символами українці асоціюють війну: що думають люди в Запоріжжі [ Редагувати ]
А от з якими символами українці асоціюють війну?
Наші журналісти в регіонах країни провели невеликі опитування. І що кажуть на рахунок цього - у Запоріжжі? Почуймо.
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