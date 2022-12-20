Околиці селищ Піски та Первомайське перетворились на нездоланний рубіж для росіян. Ще з літа окупанти намагаються прорватися на цьому напрямку, та безуспішно. Збройні сили України та добровольчі підрозділи день за днем відбивають штурми ворога. Щоправда закріплюватися нашим оборонцям вже немає де - окупанти вщент зруйнували всі навколишні села. Далі - репортаж Станіслава Кухарчука.

Канонади під Пісками не змовкають ось уже шостий місяць поспіль. Артилерія, танки, авіація б'ють просто без упину. Села та містечка навколо окупованого Донецька - вщент розбиті. Зокрема, Первомайське окупанти хочуть взяти за будь-яку ціну!

Селом, а радше тим, що від нього залишили російські снаряди, нас везе Віталій. Він - громадянин росії, але з початку повномасштабного вторгнення захищає Україну в лавах добровольчого підрозділу "Санта". Спроби своїх колишніх співвітчизників прорвати нашу оборону чоловік сприймає філософськи.

Віталій - боєць добровольчого підрозділу:

Скажешь слабо - вроде и не правда, а скажешь, что не очень сильно, так и мы ж даем, все относительно, так скажем.

Добровольці прикривають нашу піхоту важкими мінометами, корегують вогонь артилерії з неба. Подарунки росіянам від "Санти" - обов'язково підписані. Хтось залишає на мінах побажання від коханої, хтось - ім'я загиблого побратима…

- Дружина попросила. - А чому? - Бо вона їх дуже любить.

- Это у нас будет за Абдулу, это боец, который у нас погиб, когда нас обстреляли градами. Чеченец, да.

Коли цілі визначені - батарея починає роздачу передноворічних вітань.

Відпрацювавши по ворогу, хлопці одразу спускаються в укриття. Недооцінювати противника на передовій - смертельно небезпечно. Росіяни теж контролюють небо і намагаються накрити наші вогневі точки. От і зараз - удар у відповідь не забарився…

Паритету з росіянами в артилерії українські воїни наразі не мають, каже командир добровольчого підрозділу. Наші захисники беруть влучністю та вмінням…

Володимир Регеша - командир добровольчого підрозділу:

Єдине, що масованість зовсім різна. Якщо вони працюють безлімітно, то ми трохи обмежені в ресурсах, видавлюють цей напрямок. Ну на мою думку, намагаються прорвати будь-де оборону і намагаються створити такі котли такі як Авдіївка, Мар'їнка.

Створити ці котли московитам вдасться, якщо вони зможуть вийти на трасу в напрямку Покровська. Українські воїни це теж розуміють. А тому - непохитно тримають оборону.