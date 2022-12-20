Окупанти могли використовувати фосфорні боєприпаси для ударів по Херсону [ Редагувати ]
У вівторок, 20 грудня, окупанти могли завдавати ударів по Херсону за допомогою фосфорних боєприпасів.
Про це повідомляє заступник голови облради Херсона Юрій Соболевський в Telegram.
За поки що не підтвердженими даними, орки використовували сьогодні у Херсоні фосфорні боєприпаси. Зовні дуже схоже, дочекаємося результатів експертизи.
Зазначимо, що застосування фосфорних боєприпасів, які є одним з типів запальних боєприпасів, заборонено Женевською конвенцією про захист жертв війни.
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