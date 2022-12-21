Сьогодні, 21 грудня в Білому домі відбулася зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена. Вона була запланована в рамках першої закордонної поїздки глави України з початку повномасштабної війни. Президенти обговорили подальшу співпрацю щодо протистояння російській агресії.

Байден висловився про зиму та плани путіна

Байден під час розмови з Зеленським підкреслив, що російський диктатор володимир путін намагається використати зиму як зброю, але український народ продовжує надихати світ.

"Ми збираємося посилити здатність України захищати себе, особливо протиповітряну оборону за допомогою ракетної батареї Patriot і навчатимемо українські сили їх використанню", - додав лідер США.

Зеленський вручив Байдену медаль

Президент України в Білому домі вручив своєму американському колезі медаль від українського команира батареї HIMARS.

"Незаслужено, але цінно", - сказав Байден.

Програма візиту Зеленського

Поїздка президента України в США заздалегідь не афішувалась. Про неї стало відомо лише вночі 21 грудня з повідомлень американських ЗМІ.

Незабаром Володимир Зеленський офіційно підтвердив свій візит до Штатів, під час якого мають відбутися переговори з Джо Байденом, виступ у Конгресі та низка двосторонніх зустрічей.

Згідно з офіційним графіком президента США, він зустріне Володимира Зеленського на Південній галявині Білого дому о 21:00 за київським часом. Після цього стартують двогодинні переговори в Овальному кабінеті.

Підсумкову пресконференцію Байдена та Зеленського анонсовано на 23:30 за Києвом.