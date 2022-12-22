Працювати доводиться без опалення, а іноді - і без світла.

Від захисних сіток до смаколиків. Миколаївські волонтери з початку повномасштабного вторгнення готують для ЗСУ найнеобхідніше. Зима принесла з собою нові виклики і для армії, і для рукодільниць. Під світло свічок та без опалення тепер вони працюють ще активніше, аби зігріти хлопців на передовій.

З самого ранку аж до пізнього вечора в цьому волонтерському центрі кипить робота. Тут ріжуть, шиють, мотають та в'яжуть.

Пані Марія шиє наматрасники. Жінка - з Луганщини. Влітку вони з чоловіком змогли втекти з окупації. Весь цей час родина в Миколаєві волонтерить, адже розуміє, наскільки потрібна бійцям підтримка - в самої двоє синів у ЗСУ.

Марія – волонтерка:

Простою нема. Аби машинки шили. Вони трошки підводять, не витримують такого навантаження. Людина видержує, а машина не витримує буває. Як електрика, ми шиємо, як немає електрики, ми тоді кроємо, відмічаємо, все одно день заповнений.

Поки жінки шиють, у чоловіків своя робота. Матраси треба щільно наповнити синтепоном та залишками тканин. Щоб хлопцям на передовій було тепліше спати.

Василь – волонтер:

Я розділяю синтепон на матрас, а полоска - на сітку. Секонд хенд ріжу. Я подрібнюю, пан Юрій набиває. Виходить матрас.

Юрій Чучко – волонтер:

На 3 полоски ідуть у бліндажі, а на 2 - в окопи. Допомагаємо як можемо. Нехай москалі отримують обмороження, а ми своїм хлопцям зробимо так, щоб їм було тепло і зручно.

Мастхев для бійців взимку - теплі флісові костюми. Вони добре зігрівають - пояснюють майстрині. Намагаються робити і популярні розміри, і нестандартні.

Світлана Гуськова – волонтерка:

Если будет возможность приобрести что-то другое, более теплое, хотелось бы. Но сейчас очень тяжело с тканью. Часть помогают, часть мы сами покупаем.

А із обрізків тканини примудряються ще й шапки теплі шити. Виробництво повністю безвідходне.

Людмила Корулик – волонтерка:

С маленьких кусочков выкраеваем. Стараемся и здесь экономить, чтоб побольше получилось. Смотрим, чтоб оно вытягивалось, выкраиваем шапочки и такие еще перчаточки, чтоб пальчики были свободные.

Працювати доводиться без опалення, а іноді - і без світла. Але майстринь це не зупиняє. Вони переконані - їхні вироби не просто зігрівають воїнів, але і захищають.

Олександра – волонтерка:

Вони різнокольорові. Є зелені, є чорні з сіреньким. Коли виготовляється шкарпетка, ми за кожною шкарпеткою просимо Бога, аби він зберіг житя нашим захисникам.

Не забули майстрині і про новорічний настрій для бійців. Взялися за виготовлення святкових сюрпризів.

Наталія Куличковська - керівник волонтерського центру:

Это идет конфета и листочек с пожеланиями. Девочки приносят конфеты, заворачивают пожелание и вешают. И когда ребята к нам приходят за сетями, за одеждой, они подходят к елочке и снимают себе конфету с пожеланиями.

А ті, хто на передовій, отримують свої посилки з теплими речами та подарунками поштою. Наразі вже готові пакунки на Харківський напрямок, в Краматорськ та Покровськ.

Світлана Гуськова – волонтерка: