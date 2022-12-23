Президент США Джо Байден підписав оборонний бюджет на 2023 фінансовий рік обсягом $847,3 млрд. Про це йдеться в заяві американського президента, опублікованій на сайті Білого дому.

$800 млн з цієї суми виділено на допомогу Україні для відбиття російської агресії. $6 млрд США використають для стримування росії в Європі. $10 млрд із цієї суми Вашингтон направить на військову допомогу Тайваню.

Документ передбачає виключення росії з міжнародних організацій, у тому числі G20, санкції за операції з рф, пов'язані з золотом, продовження на п'ять років заборони на співпрацю з росією у військовій сфері.

Набуває чинності постійна заборона на обмін інформацією про системи протиракетної оборони з Москвою.

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Конгрес США затвердив проект оборонного бюджету 7 грудня. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що американський оборонний бюджет включає розширення можливостей української авіації.

Раніше повідомлялося, що росія витратила на війну чверть річного бюджету.