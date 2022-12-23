Фото: під час зустрічі з представниками посольств країн G7 / facebook.com/MinInfra.UA

Країни G7 готові долучитися до моніторингу впровадження в Україні реформи містобудування (законопроект №5655). Проект передбачає впровадження необхідних змін для цифровізації сфери будівництва та ефективного управління процесами відбудови.

Про це стало відомо із результатів зустрічі представників посольств країн G7, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Ухвалення цього закону викликало бурхливе обговорення в суспільстві і це правильний і потрібний процес. Сьогодні ми змінюємо сам підхід до містобудівної галузі і цифровізуємо процеси видачі дозвільної документації, прийняття обʼєктів в експлуатацію, а також контроль за ходом будівництва", - заявив Кубраков.

Він також зазначив, що у законопроекті враховані усі зауваження від НАЗК у повному обсязі.

Своєю чергою, віце-премʼєр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додав, що перші етапи реформи почались ще 2 роки зі створення Порталу державної електронної системи у сфері будівництва.

"Коли ми починали, Реєстр обʼєктів будівництва знаходився у приватних руках закордоном, а хабарі буквально прописувались у системі. Сьогодні ми вже змінили це, створивши таку електронну систему, яка фіксує кожна дію або будемо бачити бездіяльність чиновників. Ми цифровізували послуги, які надає держава. І кількість наданих послуг вже понад 134 тисячі", - сказав Федоров.

Він також назвав реформу найбільшою антикорупційною за останні роки, й готовий до будь-якого аудиту процесу цифровізації галузі.

Посли країн G7 запевнили у готовності долучитися до моніторингу впровадження реформи та зауважили на її своєчасності та важливості для України.

Зокрема, надзвичайний і повноважний посол ФРН Анка Фельдгузен зазначила, що питання післявоєнного відновлення гостро постане перед більшістю регіонів України, а збереження повноважень місцевої влади - важливий крок для виконання закону про децентралізацію.

"При виконанні реформи важливо врахувати думку місцевих громад і зберегти їхні повноваження. Разом з тим, погоджуюсь, що цифровізація дієвий інструмент у подоланні корупції і ми повністю підтримуємо перехід від паперової бюрократії до технологічних і прозорих процесів у галузі будівництва", - підсумувала посол Німеччини.