Ситуація у Північній операційній зоні стабільна та контрольована

Ймовірність повторного наступу з території білорусі залишається невисокою. В цьому запевняють фахівці Головного управління розвідки. Та зважаючи на підступність ворога та його здатність до будь-яких провокацій, наші захисники не розслабляються. Постійно відпрацьовують навички ведення оборонних дій.

Наступний матеріал - про те, як пройшли чергові масштабні навчання українських військових.

До бою! Навідник, ціль - БПЛА, азимут - 130, курс - 340. Пошук цілі! При виявленні - вогонь! Опусти вниз.

Атака ворога - з повітря та суші. Оборону ускладнює погана погода. Це сценарій, до якого наші захисники мають бути готовими. Взаємодію між різними родами військ українські бійці відпрацьовують на Київщині.

Сергій Наєв, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України:

На одному з важливих державних об'єктів проводиться тренування з підрозділами, які здійснюють охорону та оборону зазначеного об'єкта. За легендою тренування противник намагається висадити тактичний повітряний десант та здійснити захоплення важливого державного об'єкта.

Артилеристи, зенітники, мінометники, десантники... Всі повинні працювати швидко та злагоджено - щоб успішно провести операцію.

Увага! До бою!

Поки одні бійці знищують диверсійно-розвідувальні групи противника, інші - забезпечують перехід наших військ на протилежний берег водойми, для контрнаступу.

Умови тренувань - максимально наближені до бойових!

Сергій, військовослужбовець артилерійської розвідки:

Завдання артилеристів самохідних батарей - це першо-наперво дуже-дуже швидко зайняти вогневі позиції, дуже бистро навестись, дуже бистро, чітко - без лишніх витрат снарядів відпрацювати та залишити вогневі позиції без уражень.

Андрій, командир відділення:

Всі працюють злагоджено. Саме головне - щоб виконувалися команди командира. Це сніг, це дощ, це мороз, це вітер - нема різниці.

Також бійці мають бути готові виконувати завдання - і вдень, і вночі.

Загалом тренування українських військовослужбовців тривало два дні. І воно - далеко не останнє.

Сергій Наєв, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України:

Немає меж вдосконаленню практичних навичок та умінь нашого особового складу. Командири будуть продовжувати зазначене тренування і в подальшому для доведення дій підлеглих до автоматизму.

Ситуація у Північній операційній зоні стабільна та контрольована, зазначають у Генштабі. Наголошують - державний кордон постійно під пильною охороною. А його захисники - готові до будь-яких провокацій з боку ворога.