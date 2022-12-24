Гучний арешт у Німеччині. Там затримали співробітника служби зовнішньої розвідки, який працював... на росію. Як викрили крота і яку інформацію він встиг передати росіянам? Тетяна Логунова - про все розкаже.

Федеральна розвідувальна служба Німеччини - BND - одне із найбільш закритих і таємничих відомств країни. Її керівник та співробітники не дають інтерв'ю, а новини про цю службу потрапляють у ЗМІ вкрай рідко. Утім, не цього разу. Адже привід непересічний. Заарештовано співробітника розвідки, який працював на росію.

Про шпигуна відомо небагато. Чоловіка, на ім'я Карстен Л. заарештували кілька днів тому і нині він знаходиться під вартою. Його офіс та квартиру обшукали, але що знайшли - невідомо. Яку посаду Карстен Л. обіймав у Федеральній розвідувальній службі не повідомляють, утім він мав доступ до важливої інформації, яка становить державну таємницю, і передавав її росіянам. Про які саме дані йде мова невідомо. Не кажуть і як довго заарештований працював на кремль. Викрили крота колеги-розвідники.

Вони запідозрили, що Карстен Л. працює на іноземну державу, провели внутрішнє розслідування і повідомили про його результати прокуратурі. Карстену Л. вже оголосили підозру в державній зраді. Керівник федеральної розвідувальної служби Бруно Каль попросив журналістів і громадськість не ображатися на приховування інформації щодо цієї справи. Адже - цитую: "Зараз дуже важливі стриманість і розсудливість. У випадку з росією ми маємо справу з суб'єктом, який відрізняється безпринципністю і готовністю до насильства. Кожна розголошена деталь дасть противнику перевагу в намірі завдати шкоди Німеччині".

Подвійні агенти у лавах німецьких спецслужб - велика рідкість. Востаннє такого шпигуна-розвідника викривали 8 років тому. У 2014-му німці заарештували співробітника Федеральної розвідувальної служби Маркуса Р. Він встигав працювати одразу на дві держави - передавав секретні матеріали американцям і росіянам. За що отримав вісім років в'язниці.

А от просто російських диверсантів у Німеччині - безліч. Їх тут завжди було багато, а після повномасштабного вторгнення росії на територію України, кремль тільки активізував свою шпигунську діяльність. За оцінкою керівника німецької контррозвідки, російських агентів в Німеччині нині не менше, ніж за часів Холодної Війни. Так, наприклад, у квітні офіційний Берлін відправив додому 40 співробітників російського посольства, які були агентами російських спецслужб.