На російській Кубані загорівся ТЦ (відео) [ Редагувати ]
У російській Кубані спалахнула пожежа сьогодні, 25 грудня. Цього разу у росіян спалахнув торговельний центр "Вега".
Про це повідомляє місцеве видання "Живая Кубань".
За інформацією ЗМІ, пожежа сталася в станиці Тбіліській.
"Вранці 25 грудня у станиці Тбіліській сталася пожежа у торговому центрі. Інформація про спалах на вулиці Жовтневій надійшла рятувальникам від очевидців о 08:15", - йдеться в повідомленні.
Вказано, що вогнем охоплено площу в тисячу квадратних метрів.
До гасіння пожежі залучили більш як 60 рятувальників та десяток спецтехніки.
Щодо постраждалих інформації немає, о 09:07 пожежу локалізували.
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