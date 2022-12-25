У російській Кубані спалахнула пожежа сьогодні, 25 грудня. Цього разу у росіян спалахнув торговельний центр "Вега".

Про це повідомляє місцеве видання "Живая Кубань".

За інформацією ЗМІ, пожежа сталася в станиці Тбіліській.

"Вранці 25 грудня у станиці Тбіліській сталася пожежа у торговому центрі. Інформація про спалах на вулиці Жовтневій надійшла рятувальникам від очевидців о 08:15", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що вогнем охоплено площу в тисячу квадратних метрів.

До гасіння пожежі залучили більш як 60 рятувальників та десяток спецтехніки.

Щодо постраждалих інформації немає, о 09:07 пожежу локалізували.