За добу окупанти 33 рази обстріляли Херсонщину: які наслідки [ Редагувати ]
Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив про те, що за минулу добу російські окупанти 33 рази обстріляли Херсонську область.
Ворог застосував низку озброєнь, у тому числі артилерію та РСЗВ.
російські окупанти 33 рази обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області страждали від вогню з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.
Янушевич зазначив, що 7 разів окупанти атакували місто Херсон. Внаслідок чого зафіксовано попадання до складських приміщень, приватних та багатоквартирних будинків.
Минулої доби мирні люди не постраждали.
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