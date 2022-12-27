У Харкові та області можуть посилити комендантську годину на Новий рік [ Редагувати ]
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про те, що у Харкові та області можуть посилити комендантську годину на новорічні свята. Влада зараз розглядає різні варіанти.
За його словами, розглядаються різні варіанти комендантської години на 31 грудня – 1 січня: з 23:00 вечора до 5:00 (як є), або цілодобова заборона бути в громадських місцях.
З високою ймовірністю буде заборонено використання піротехніки. Щодо комендантської години на Новий рік – розглядаються різні варіанти. Або комендантську годину на добу, як це було на День Незалежності, або залишити як є: з 23:00 до 5:00. Незабаром вирішимо.
Зазначимо, що під час комендантської години забороняється перебування у певний період доби на вулицях та інших громадських місцях особам, які не мають спеціальних перепусток.
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