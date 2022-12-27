В Україні арештували майно російського олігарха Усманова на $50 млн [ Редагувати ]
Джерело: Коммерсантъ
Правоохоронні органи України заарештували 160 тис. тонн залізної руди, яка належить компанії, пов'язаної з російським бізнесменом Алішером Усмановим. Про це повідомляє СБУ.
Приховану сировину виявлено на території декількох морських портів України. Загальна вартість вилучених корисних копалин становить майже 2 млрд грн...
За оперативною інформацією, приховану сировину представники країни-агресора намагались нелегально переправити морськими суднами на територію росії.
Встановлено, що знайдена партія залізної руди належить компанії (її назва не вказується - ред.) російського олігарха, який входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва кремля Алішера Усманова.
Алішер Усманов посідає 7 місце у рейтингу найбагатших росіян за версією журналу Forbes. На грудень 2022 року його статки оцінюються в $11,5 млрд.
Санкції проти бізнесмена Євросоюз запровадив через кілька днів після початку російського вторгнення в Україну. У березні свої санкції проти Усманова запровадили США та Велика Британія.
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